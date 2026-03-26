２６日、グロッシ氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／翟健嵐）【新華社北京3月26日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は26日、国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長と北京で会談した。