◆プロボクシング▽ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・レネ・サンティアゴ―ＷＢＡ７位、ＷＢＯ４位・谷口将隆（４月３日、東京・後楽園ホール）４月３日に東京・後楽園ホールで開催される「ＴＲＥＡＳＵＲＥＢＯＸＩＮＧＰＲＯＭＯＴＩＯＮ１２」で元ＷＢＯ世界ミニマム級王者・谷口将隆（３２）＝ワタナベ＝の挑戦を受けるＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級統一王者