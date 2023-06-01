2016年に、フランスに留学していた日本人女性・黒崎愛海さんが行方不明になった事件。26日、殺人罪に問われていた元交際相手のチリ人、ニコラス・セペダ被告（35）に対するやり直し控訴審の判決公判が開かれました。セペダ被告は涙ながらに無罪を主張しましたが、裁判所は「被告の説明は信ぴょう性に欠ける」とし、検察が求刑した禁錮30年より重い、終身刑を言い渡しました。