CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年3月26日7時51分、太原衛星発射センターから「長征2号D」ロケットを打ち上げ、地球観測衛星「四維高景2号（SuperView Neo 2）」05、06の2機を所定の軌道へ投入することに成功しました。直近のロケット打ち上げ情報リスト打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征2号D（四維高景2号05、06）・ロケット：長征2号D（Long March 2D／長征二号丁）・打ち上げ日時：日本時間 20