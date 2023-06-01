ニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（深0：00）が、26日深夜に放送。「100回記念ゆぅゆのたこやき本舗 緊急出店！たこ焼き100個食べきらないと帰れませんいや帰りませんSP」と題した企画を届けるが、4月からスタートする『ANN0』のマイク前写真が解禁となった。【写真】元気いっぱい！新しくANNのパーソナリティを務める山口一郎＆正源司陽子『ANNX』は、きょうの放送が最後となるということで、松