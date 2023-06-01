【神獣様の聞き役令嬢】 【転生モブ令嬢が悪役令嬢の秘密を知ったら】 【フリーランスだけでシェアハウスしてみた】 3月27日 配信開始 「神獣様の聞き役令嬢」 【拡大画像へ】 forcsは、出版レーベル「じるみて」より「神獣様の聞き役令嬢」、「転生モブ令嬢が悪役令嬢の秘密を知ったら」、「フリーランスだけでシェアハウスしてみた」の3作品