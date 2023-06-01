【「エロゲ世界に転生した俺が、推しへの愛で寝取られヒロインを幸せにする。」全70話無料】 開催期間：3月27日0時～23時59分 【拡大画像へ】 viviONは、「comipo comics」のラブコメ漫画「エロゲ世界に転生した俺が、推しへの愛で寝取られヒロインを幸せにする。」のヒロイン佐倉古都葉の誕生日を記念して、電子書籍ストア「comipo」において3月27日限定で全70話を無料公開する。さらに3