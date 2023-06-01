シンガーソングライターの鈴木里咲が、2ndデモシングル「ペンタス ～弾き語り.ver～」を本日3月27日に配信リリースした。 （関連：十明、憑依型シンガーの存在感と素朴な温かさ新たなステップを踏み出した『QUATTRO TOUR』ファイナル） 鈴木は、2024年から首都圏を中心にライブ活動を行い、昨年11月27日には『Risa Suzuki 2nd One Man Live at Shimokitazawa Laguna』を終え、都内を