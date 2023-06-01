ヒップホップクルー KAGVYA（カグヤ）が、1st EP『KAGVYA』を4月17日に配信リリース。また、収録曲「SFN」を本日3月27日に先行配信リリースした。 （関連：ダンスチャレンジで再燃する韓国HIPHOPバイラルヒット5選ショート動画をきっかけに開く新たな扉） 楽曲タイトルの「SFN」は、“Started From Nothing”の頭文字を取ったもの。今年2月に発売したデビュー曲「Goddess」で覚悟を表明した