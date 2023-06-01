TVアニメ『マジカル★エクスプローラー』が2026年秋に放送されることが決定した。 参考：下野紘×武内駿輔、『北斗の拳』“ザコたち”の魅力語り合う「ポップに死にすぎなんだよ」 本作は、小説投稿サイト「小説家になろう」で累計1億2千万PV超え、書籍はシリーズ累計95万部を突破（2026年4月現在）する、スニーカー文庫（KADOKAWA）で連載中の入栖（原作）×神奈月昇（イラスト）による同