27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比380円安の5万2840円と急落。日経平均株価の現物終値5万3603.65円に対しては763.65円安。出来高は8888枚となっている。 TOPIX先物期近は3600.5ポイントと前日比16ポイント安、TOPIXの現物終値比は42.3ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52840