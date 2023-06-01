【一番くじ ストリートファイター6】 3月27日～順次発売 価格：1回800円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ストリートファイター6」を3月27日より順次発売する。価格は1回800円。ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで販売