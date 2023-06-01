中国・浙江省諸曁市で元交際相手の男性に金を盗まれた女性が、一時は許しながらも3年後に警察に通報するという騒動があった。現地メディアが24日に伝えたところによると、同市内に住む女性・徐（シュー）さんから警察に「自宅に保管していた金の装飾品が盗まれた。被害額は40万元（約920万円）以上になる」との通報があった。徐さんによると、2022年にSNSを通じて年下の男性と知り合い、恋人関係になったが、1年後に別れた。その後