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【流星のロックマン パーフェクトコレクション】 3月27日 発売 価格：4,990円 CEROレーティング：B（12歳以上対象） プレイ人数：1人（オンライン：2人） カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Steam用ブラザーアクションRPG「流星のロックマン パ}