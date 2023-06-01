2004（平成16）年3月27日、大分と長崎を結ぶ九州横断自動車道で、最後の工事区間となっていた長崎自動車道の長崎多良見―長崎インターチェンジ間（11.3キロ）が完成し、全線が開通した。同時開通のながさき出島道路（3.4キロ）利用で、佐賀方面から長崎市中心部への所要時間は従来より8分程度短縮された。