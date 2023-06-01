早稲田大教授の中林美恵子氏と日本エネルギー経済研究所中東研究センター長の坂梨祥氏が２６日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国がイランに呼びかけたとされる停戦交渉の行方などを議論した。中林氏は、イランに核兵器開発を放棄させることが米国にとって非常に重要だとし、「あきらめたらトランプ政権の敗北になる」と指摘した。坂梨氏は、イランが提示したとされる「攻撃と暗殺の完全停止」など５項目の交渉開始