【SAROS】 4月30日 発売予定 価格： スタンダードエディション 8,980円 デジタルデラックスエディション 9,980円 フィンランドの老舗スタジオHousemarqueが手がけた「Returnal」は、三人称視点の弾幕アクションとローグライクを融合させた異色作だった。そのユニークな手触りと緊張感は多くのプレイヤーの記憶に刻まれている。あれから5年、