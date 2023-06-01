【SAROS】 4月30日 発売予定 価格： スタンダードエディション 8,980円 デジタルデラックスエディション 9,980円 三人称視点の弾幕アクションとローグライクを融合させた作品「Returnal」を生み出したスタジオがHousemarqueだ。2021年に発売された「Returnal」はゲームファンに大きな印象を残した。そしてそんなスタジオが約5年の時を経て新作を送