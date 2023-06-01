【それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星】 上映開始日：6月26日より 上映劇場：全国劇場 アニメ「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」が、全国劇場にて6月26日より上映される。 本作は映画「アンパンマン」シリーズの37作目。“約束”をテーマに、レッサーパンダのパンタンとアンパンマンたちの冒険が描かれる。 パンタンは遠い昔に交