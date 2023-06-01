【ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮】 上映開始日：6月26日より 上映劇場：全国劇場 アニメ「ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮」が、全国劇場にて6月26日より上映される。 本作は1980年に公開された「宇宙戦艦ヤマト」の劇場映画「ヤマトよ永遠に」に新たな解釈を加え、全七章に再構成したリメイクシリーズの最新作。前作「第五章 白熱の銀河大戦」は2