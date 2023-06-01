【鉄コン筋クリート リバイバル上映】 上映開始日：5月8日より2週間限定 上映劇場：全国劇場 アニメ「鉄コン筋クリート」が、全国劇場にて5月8日よりリバイバル上映される。 本作は「ピンポン」の松本大洋氏による同名マンガを、マイケル・アリアス監督とSTUDIO4℃がアニメ化した作品。今回は劇場公開20周年を記念して、レビューサービス「Filmarks」