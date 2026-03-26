バンダイは8月、ガシャポン「米津玄師 ミニCDコレクション」(全11種)を発売する。本商品は、米津玄師の名盤が手のひらに収まるミニチュアCDキーホルダーになったカプセルトイ。「IRIS OUT」「JANE DOE」「Lemon」「LOST CORNER」などの楽曲が、米津玄師自身が描いたジャケットイラストそのままの姿で立体化された。ケースは開閉でき、ブックレットは見開き仕様、ディスクは取り外しも可能という本物さながらの精巧な作りこみとなっ