チェコ・プラハで世界選手権フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が現地26日に行われた。男子ショートプログラム（SP）で三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は、ミスが相次いで71.05点。25位となり上位24人に入れず、28日のフリー進出を逃した。三浦は冒頭の4回転サルコーで転倒すると、壁に激突。続くトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）は何とか耐えたが、最後の4回転トーループもステップアウトで連続ジャ