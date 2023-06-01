テレビアニメ『呪術廻戦』のキャラクター・乙骨憂太が、4月1日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2490号スペシャルエディション（マガジンハウス）の表紙を飾る。26日深夜に迎える第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜深0：26）最終回を記念し、振り返りやキャストインタビューなどが掲載される。【画像】意味深な五条と夏油の後ろ姿も…『呪術廻戦第3期最終回場面カット2020年にテレビアニメ放送が開始され、今年1月からは第3期