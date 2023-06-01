テレビアニメ『マジカル★エクスプローラー』が今秋に放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、PVが解禁され、アニメーション制作はWHITE FOX、瀧音幸助役は島崎信長が担当する。【動画】公開された『マジカル★エクスプローラー』PV■スタッフキャラクター原案：神奈月昇監督：大橋一輝シリーズ構成：関根聡子キャラクターデザイン：木宮亮介音楽：末廣健一郎アニメーション制作：WHITE FOX■大橋一輝監督コメン