漫画『とある科学の超電磁砲』（レールガン）が、3月27日発売の連載誌『月刊コミック電撃大王』5月号にて最終回を迎えた。2007年の連載スタートから約19年の歴史に幕を下ろした。【動画】アニメ第4期制作！公開された『とある科学の超電磁砲』最新映像『とある科学の超電磁砲』は、ライトノベル『とある魔術の禁書目録』のヒロインの一人・御坂美琴を主人公としたスピンオフ作品。世界の法則を捻じ曲げて超常現象を起こす力“