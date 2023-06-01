Da-iCEの工藤大輝が初めてトータルプロデュースを手がけた“ガールズコレクティブ”Re:inc.。ダンス＆ボーカルを中心に活動するメンバー5人、映像・デザインなどのクリエイティブワークに特化したメンバー2人からなる、7人組グループだ。【写真】笑顔もキュート！Re:inc.パフォーマンスメンバー昨年から楽曲の配信が行われてきたが、27日にリリースされた初EP『Pre:inc.』のタイミングで、そのプロデュースを工藤が担っている