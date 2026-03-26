サーフィン女子の池田美来（１８）が２５日、大阪市で広域通信制高校Ｎ高の卒業式に出席。２８年ロサンゼルス五輪、３２年ブリスベン五輪を目指すホープは「より一層頑張っていきたいと。プロサーファー池田美来という名前をどんどん世界に広めたい」と意気込んだ。池田は２２年世界ジュニア選手権の１６歳以下の部で３位に入った実績を誇り、９月開幕の名古屋アジア大会代表にも選出されている期待の１８歳。アジア大会はロス