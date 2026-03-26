衆議院本会議で高市首相は、新年度予算案が3月中に成立しない場合に備え、27日に暫定予算案を閣議決定する方針を表明しました。高市首相：予算の空白は一日も許されないため、不測の事態に備え、政府としては、明日27日に令和8年度暫定予算を閣議決定の上、国会に提出させていただく考えです。暫定予算案は4月1日から11日間分で、一般会計の総額が8兆6000億円規模となる見通しです。社会保障費や地方交付税交付金に加え、高校授業