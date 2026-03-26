26日午後11時18分ごろ、岩手県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は三陸沖で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）6.5と推定される。各地の震度は次の通り。震度4＝盛岡藪川（岩手）▽震度3＝函館新浜（北海道）青森、十和田、三沢、むつ（青森）盛岡、花巻、北上、久慈、遠野（岩手）石巻大街道南、登米、大崎（宮城）秋田雄和新波、横手大雄（秋田）鶴岡藤島、酒田飛鳥（山形）▽震度2＝函