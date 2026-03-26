ロックバンド「ＶｉＶｉＤ」のボーカル・ＳＨＩＮがソロ初となるミニアルバム「ＴＨＥＦＬＡＧ」を５月２７日にリリースする。「ＴＨＥＦＬＡＧ」はＳＨＩＮの代名詞とも言える圧倒的な歌唱力を惜しみなく注ぎ込み、彼の音楽的背景を反映した多彩な楽曲を凝縮した１枚。リード曲「ＴＨＥＦＬＡＧ」をはじめ、今の彼の「意思」と「生命力」を感じさせる全５曲を収録した。ＳＨＩＮは新曲の「ＴＨＥＦＬＡＧ」「Ｏｎｅ