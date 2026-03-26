元横綱・若乃花でタレント・花田虎上の妻・倉実さんが２６日、ブログを更新。次女・桃果さん（１２）の小学校の卒業式を終え、入学当時を懐かしく思い出した。長女・百華さん（１６）は幼稚園から１１年間、中高一貫校に通っていたが、高校進学を機に、昨年、埼玉の「外部」の学校に。次女も卒業まで１年を残し、転校した。長女、次女ともにゴルフを習っている。千葉の海の近くに建てた自宅も売却しておらず、家族は二拠点生活