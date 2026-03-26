大谷選手が所属するドジャースの本拠地にユニクロの名前が盛り込まれます。【映像】柳井氏「世界一にお互いになりましょう」（発言の様子）メジャーリーグのドジャースとユニクロは、過去最大規模のパートナーシップ契約を結びました。ファーストリテイリング柳井正会長兼社長「ドジャース・世界一・ユニクロ（笑）世界一にお互いになりましょうってことですよね」「彼（大谷選手）以上にチームのことを考えてて、で、ほかの選