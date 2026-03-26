イラン情勢を受け、石油の安定供給が課題となる中、政府は26日から石油の「国家備蓄」の放出を始めました。最初の放出は愛媛・今治市にある「菊間国家石油備蓄基地」で行われ、このほか全国の10カ所の基地でも順次放出されます。「国家備蓄」の放出量は国内利用の約1カ月分、約850万kLで、すでに放出した民間企業の備蓄15日分とあわせて、45日分の放出は過去最大規模です。今後、産油国と協力して国内で確保する「産油国共同備蓄」