ポケモンは3月26日、グッズショップ「ポケモンセンターメガトウキョー」について、当面の間休業することを発表した。 「ポケモンセンターメガトウキョー」は、池袋・サンシャインシティ内にあるポケモンのグッズショップ。3月26日に店内で発生した事件にともない、「警察への全面的な協力、及びスタッフの心身のケアを最優先」するとして、当面の間臨時休業することを公式サイトにて発表した。合