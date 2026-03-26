【女子旅プレス＝2026/03/26】スターバックス コーヒーは3月28日、東京・谷中に新業態「スターバックス カフェ & アートギャラリー 谷中御殿坂」をオープンする。“藝と珈琲の交差点”をコンセプトにした木造2階建ての新店舗が公開された。【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー出店◆アート×コーヒーが交差する木造カフェ同店舗は歴史、文化、芸術が豊かに織りなす谷中御殿坂に位置。この街に刻まれてきた歴史