陸上自衛官の男が中国大使館に侵入したとして逮捕された事件。男が前日に都内の量販店で刃物を購入したとみられることがわかりました。26日朝に送検された陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者はおととい、東京・港区の中国大使館に侵入した疑いがもたれています。村田容疑者が大使館に持ち込んだ刃物は、事件の前日に都内の量販店で購入したとみられることが捜査関係者への取材でわかりました。警視庁公安部によりますと、村田容