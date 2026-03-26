26日夜、東京・東池袋のサンシャインシティにあるポケモンセンターで、女性店員が突然、男に刃物で刺されて死亡した事件で、警視庁が過去に2人に関する相談を受けていたとみられることが捜査関係者への取材でわかりました。【写真を見る】ポケモンセンター女性店員殺人事件警視庁が刺した男と女性に関する相談を受けていたか刺した男もその後死亡東京・池袋池袋のポケモンセンターで女性店員が男に刺され死亡きょう午後7時20