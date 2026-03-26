プライベートなイベントというイメージが強い結婚式を、多くの人が訪れる“まちなか”で挙げる。結婚式の先入観を刷新するような地域共創型イベント「wedding march ー まちを、もっと幸せにしよう。(以下、wedding march 2026)」が2026年3月22日、茨城県水戸市で行われた。当日の様子とともに、イベントを主催した株式会社ウエディングパークに、こうしたユニークなイベントを開催した背景を取材した。wedding march 2026会場とな