USTRのグリア代表＝16日、パリ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米通商代表部（USTR）のグリア代表は26日、世界貿易機関（WTO）の閣僚会議を巡る声明を発表した。トランプ政権の貿易措置は「深刻かつ長期にわたる不均衡を助長してきたWTOなどの貿易体制に対する是正的な対応だ」とし、高関税を利用した通商政策を正当化した。グリア氏は「WTOは大規模な貿易不均衡や過剰生産能力、経済安全保障、供給網の強靱化といった構