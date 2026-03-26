２６日午後１１時１８分頃、三陸沖を震源とする地震があり、盛岡市で震度４を観測した。気象庁によると、この地震により、沿岸では若干の海面変動があるかもしれないが、被害の心配はないという。震源の深さは約１０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは６・５と推定される。震度３は以下の通り。岩手県宮古市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、岩手町、紫波