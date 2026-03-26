その後、ドル円は１５９円台半ばでの推移となっている。本日も為替市場はドル高が優勢となり、ドル円は１５９．７０円近辺まで上昇。１６０円台をうかがう展開が見られている。ただ、イランが米国の提案に対して正式に返答を送ったとの報道が流れ、ドル高の動きは一服。原油や米国債利回りも上げ幅を縮小する中、ドル円も伸び悩む展開。 一部から、ＦＲＢは二大責務でジレンマに直面する可能性があるとの指摘が出ている。イ