気象庁は26日午後11時36分に津波予報（若干の海面変動）を発表しました。気象庁によりますと、26日午後11時18分に三陸沖を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは10キロメートル以上。地震の規模を示すマグニチュードは6.5と推定されます。津波予報（若干の海面変動）が発表された地域は、北海道太平洋沿岸中部・青森県太平洋沿岸・岩手県・宮城県・福島県です。若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。