【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比67.59ドル高の4万6497.08ドルを付けた。IT関連株を中心に買いが入ったが、米国とイランの停戦を巡る先行き不透明感から上値は重かった。