午後11時18分頃、東北地方で震度4の地震がありました。若干の海面変動があっても、津波被害の心配はありません。震源三陸沖深さ10kmM6.5震度4盛岡市震度3函館市青森市八戸市十和田市三沢市むつ市震度3平内町野辺地町七戸町六戸町東北町おいらせ町五戸町青森南部町階上町宮古市花巻市北上市震度3久慈市遠野市一関市釜石市二戸市八幡平市奥州市滝沢市