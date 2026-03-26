中国外務省は、自衛官の男が中国大使館に侵入した事件を受け、中国国民に対し、日本への渡航を自粛するよう改めて注意喚起しました。中国外務省は3月24日、陸上自衛隊に所属する男が東京・港区の大使館に侵入した事件を受け、中国国民に対し、当面の間日本への渡航を自粛するよう改めて注意喚起しました。また、中国外務省は注意喚起の中で「日本国内の治安は不安定で、中国国民を対象とした犯罪が多発している」などと主張したほ