ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」は２６日、予選３日目が行われた。平本真之（４１＝愛知）は２、６、５着で迎えた３日目２Ｒ、４コースから粘りの走りで２着ゴール。予選最終日の勝負駆けにつながった。ただ、「回転を上げる方向で叩いて、軽快さは出ているけど、グリップ感や押し感がなくて、出足になってない」と舟足には不満顔。その一方で「別パターンのペラ調整も試して、諦めない」と気持ち