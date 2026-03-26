気象庁によると、２６日午後１１時１８分ごろ、北海道・東北地方で震度４の地震があった。震度４を観測したのは、岩手内陸北部。震度３を観測したのは、岩手沿岸北部、岩手沿岸南部、岩手内陸南部、渡島東部、青森津軽北部、青森三八上北、青森下北、宮城北部、宮城南部、宮城中部、秋田沿岸北部、秋田沿岸南部、秋田内陸南部、山形庄内、山形村山。