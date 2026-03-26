北アイルランド代表は現地時間26日、FIFAワールドカップ26欧州予選・2次予選（プレーオフ）の準決勝でイタリア代表の本拠地に乗り込む。同試合の前日会見に、北アイルランド代表を率いるマイケル・オニール監督が出席し、試合に向けた意気込みを語った。同国メディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』が会見の模様を伝えている。北アイルランド代表はFIFAワールドカップ2026欧州予選・グループAの戦いをドイツ代表、スロバキア代表