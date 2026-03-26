オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が国際親善試合ノルウェー代表戦を前にした前日会見に出席。FIFAワールドカップ2026本大会に向けた準備について語った。26日、オランダメディア『AD.nl』が同指揮官のコメントを伝えている。クーマン監督が指揮するオランダ代表は、FIFAワールドカップ2026欧州予選を6勝2分で走り抜け、グループGを首位通過。本大会出場を決め、本大会ではグループFに入り、日本代表、チュニジア代